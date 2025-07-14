Военнослужащие элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая бывших бойцов полка Национальной Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), предпочитают советское оружие американскому. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказала корреспондент Лана Иден.

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«Таким оружием [американским] пользуются в основном солдаты теробороны или же сами западные наемники, а вот элитные подразделения ВСУ, например те же сами бывшие "азовцы" предпочитают все-таки использовать оружие советсткого наследия — тот же самый АК-47, оружие гораздо более понятное, простое. Ну, и боеприпасы к нему в боевой ситуации найти гораздо проще», — пояснила журналист.

Ранее стало известно, что в элитном батальоне ВСУ «Волки да Винчи» участились случаи дезертирства.