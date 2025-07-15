СМИ: ВСУ нерационально использовали системы Patriot

Украинская армия нерационально отнеслись к применению ракет системы Patriot, из-за чего теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью зависят от поставок США. Об этом пишет Wirtualna Polska. Главный редактор ежемесячника Wojsko i Technika Анджей Кинский, ссылаясь на эксперта, заявил, что ВСУ использовали Patriot очень активно и расходовали больше ракет, чем было нужно. Кинский отметил, что так же Украина поступала и с другим ракетным вооружением, например, с первой партией ракет IRIS-T из Германии. Отмечается, что по этой причине Украина зависит от переменчивой политики президента США Дональда Трампа. Накануне Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что союзники США смогут выделить 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для Украины. По его словам, американская сторона будет готова в дальнейшем передать союзникам новые системы ЗРК взамен тех, которые передадут Киеву.

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