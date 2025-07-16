Президент США Дональд Трамп заявил, что Patriot уже отправляют Украине из Германии.

«Их уже отправляют. Они поступают из Германии, и потом заменяются Германией, и во всех случаях США получают полную оплату»,— цитирует его РИА Новости.

В США раскрыли смысл ультиматума Трампа

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Киеве не знают, что именно имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря об отправке в страну 17 систем Patriot.