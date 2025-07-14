Тайна гибели наемника Джордана Чедвика под украинским Краматорском все еще не раскрыта, пишет обозреватель Колин Фримен в статье для The Telegraph.

Сообщения о гибели иностранных наемников на Украине появляются практически каждый день, но смерть некоторых из них вызывает множество вопросов у журналистов западных СМИ.

«24 июня 2023 года Джордан Чедвик был найден мёртвым в водохранилище недалеко от Краматорска. Его руки были связаны за спиной, а тело находилось в воде не более одного-двух дней. Всё указывало на то, что кто-то пытался спрятать его труп. Водоём находился в 48 километрах к западу от ближайшей линии боестолкновений и никогда не был их частью», — отметил Фримен.

Наемники на Украине все чаще гибнут при загадочных обстоятельствах

По его данным, Чедвик воевал в отряде «50х50» и перед смертью вступил в конфликт с другим иностранным наемником с кличкой «Бронко». Причиной стала неудачная операция под Бахмутом, после которой Чедвик пытался убить «Бронко».

Сослуживцы, наемники из Дании, США и Великобритании, обезвредили бойца, связали его. По их словам, позже Чедвик самостоятельно покинул расположение отряда и пропал.

Вскоре после происшествия вся группа вместе с другими бойцами ВСУ собралась в пиццерии в Краматорске. Вечеринка завершилась в госпиталях и моргах — в заведение попала российская ракета. 13 человек погибли, 60 получили ранения.

На фоне гибели возможных фигурантов дела расследование, проводимое украинской полицией, было фактически прекращено.

Ранее сообщалось, что убийства наемников с криминальным подтекстом давно уже приобрели на Украине характер эпидемии. Иностранные боевики убивают друг друга с целью ограбления или становятся жертвами украинских нацистов и бандитов «в одном флаконе».