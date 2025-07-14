В США раскрыли правду о поставках Украине оружия

Новые поставки оружия на Украину, о которых может объявить президент США Дональд Трамп 14 июля, будут проходить в рамках соглашений, одобренных еще во времена президентства Джо Байдена. Об этом сообщил бывший руководитель отдела Восточной Европы и Украины Совета нацбезопасности США Дэвид Шимер.

«В их рамках (возобновленных поставках оружия на Украину, — прим. URA.RU) будет предоставлена только помощь, одобренная еще при администрации Байдена», — пояснил Дэвид Шимер в интервью The New York Times.

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Он отметил, что это приведет к восстановлению статуса-кво недельной давности, когда объемы военной поддержки постепенно сокращались. Для более внушительной военной помощи Украине, по мнению Шимера, США должны выработать новую стратегию и усилить экономическое давление на Россию.

Ранее СМИ сообщали о приостановке поставок ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов из-за нехватки запасов в США. В то же время, по некоторой информации, в новом плане, который Трамп собирается представить 14 июля, может появиться пункт о передаче Украине дальнобойных ракет, якобы способных поражать цели на значительном расстоянии вглубь России.