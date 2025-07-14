Трамп рассматривает возможность поставок Киеву ракет JASSM

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставок Украине крылатых ракет воздушного базирования JASSM. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источник.

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По его словам, в случае передачи Киеву ракет JASSM ими оснастят стоящие на вооружении ВСУ американские истребители F-16. В издании отметили, что, хотя Украина получает устаревшие модификации таких самолетов, они смогут наносить удары по значительно удаленным от линии фронта объектам.

JASSM предназначены для поражения наземных целей. Дальность полета базовой версии ракеты составляет около 370 километров, JASSM-ER — 1000 километров.

Ранее американские СМИ сообщили, что 14 июля Трамп представит план поставок Украине оружия, в том числе наступательного.