Штурм и военный кураж: как узнать историю бойцов спецоперации

Видеохостинг RUTUBE запустил новый проект - «ПоэZия Победы». За каждым стихотворением, прочтенным в рамках проекта, стоит история бойца российской спецоперации.

«ПоэZия Победы» - это живые голоса, настоящие эмоции и слова, которые звучат громче выстрелов. Проект увековечивает опыт бойцов СВО и показывает, что за строгими военными сводками скрываются трогательные человеческие истории. Эти истории часто превращаются в стихотворения, которые военные успевают записать между боями.

Для проекта отобрали произведения из сборника бойцов 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии - их читают сами авторы, военные корреспонденты и блогеры. Боец СВО с позывным «Самбо» прочел для проекта свое стихотворение «Родная земля», вместившее почти всю Россию - от Байкала до Эрмитажа.

Боец с позывным «Физрук» записал для «ПоэZии Победы» видео с художественной декламацией своего стихотворения «Сегодня мы были сильнее». Четверо русских бесстрашных ребят, штурм высотки и военный кураж - все это складывается в захватывающую историю.