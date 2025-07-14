Польские солдаты на границе с Белоруссией применили оружие

Польские солдаты, как сообщает радиостанция RMF FM, применили на границе с Белоруссией гладкоствольное оружие.

Военная жандармерия, согласно сообщению, расследует сейчас нападение на солдата на границе с Белоруссией.

Недалеко от деревни Михалово (Подляское воеводство) через реку в Польшу хотели переправиться трое мигрантов. При виде польского патруля двое повернули обратно, а третий стал двигаться дальше. Мигрант, как отмечается, был агрессивным и напал на одного из военнослужащих. Уточняется, что в его сторону были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия.

Позже руководитель пресс-службы группы войск "Подлясье" Блажей Лукашевский сообщил представителям СМИ, что нелегал "непосредственно напал" на военнослужащего и "жизнь и здоровье солдата" были под угрозой. Польский военный не получил серьезных травм.