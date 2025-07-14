В России сделали заявление о сбежавших из украинского плена вагнеровцах
Российский военкор Юрий Котенок выпустил заявление о сбежавших из украинского плена вагнеровцах — он призвал молиться за военнослужащих. Пост с этим высказыванием он опубликовал в Telegram.
О возможном побеге военнопленных стало известно ранее 14 июля. По неподтвержденной официально информации, четверо вагнеровцев сбежали из-под конвоя в Краматорске.
«Бандеровские ресурсы призывают не брать их живыми, а ликвидировать на месте. Молимся за русских воинов!» — написал в блоге журналист.