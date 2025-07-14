Мерца заподозрили в подготовке к войне с Россией

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовит Германию к войне с Россией, продолжая начатый его предшественником Олафом Шольцем курс.

Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передает РИА Новости.

«Учитывая, что Мерц призывает не бояться Россию, то есть выступает за преодоление страха, который сформировался у немцев после 1945-го, его можно считать открытым врагом России. Он занимается материально-технической и политико-психологической подготовкой страны к войне», — указал исследователь.

При этом Суслов подчеркнул, что Германия имеет потенциал для масштабной военной индустриализации, которая может обойти Великобританию и Францию по своим масштабам.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал действия ФРГ в отношении Украины. В частности, он подчеркнул, что Мерц идет ва-банк, чтобы поддержать Киев оружием или использовать ее «до тех пор, пока не останется ничего, чем можно было бы продолжать бороться».