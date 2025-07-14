Раскрыта просьба Сырского к Зеленскому

Главком ВСУ Александр Сырский на ставке рассказал о сложной ситуации для ВСУ на линии фронта. Он попросил Владимира Зеленского ускорить трек с перемирием, рассказали источники «Резидента» в Офисе президента Украины.

По данным собеседника канала, сейчас Генштабу срочно нужна пауза. Важно стабилизировать ситуацию на восточном фронте и пополнить мобилизационные резервы — без этого «ползучее наступление российской армии остановить невозможно».

Зеленский высказался об усилении давления на Россию

«Возможности ВСУ сейчас сильно ограничены, что не позволяет украинской армии удержать Покровск, который охватывает с флангов противник», — уточнил источник.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что поставки американского вооружения на Украину продолжаются, несмотря на обсуждение их стоимости и условий финансирования.