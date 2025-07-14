НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с РФ. Об этом в понедельник, 14 июля, заявили представители Службы внешней разведки (СВР) России.

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По данным СВР, в Брюсселе решили ускорить трансформацию Молдавии в «передовой плацдарм» НАТО на восточном фланге.

— Закусившие удила натовцы усиленно превращают некогда мирную аграрную республику в военный полигон. Молдавскую территорию стараются сделать пригодной для оперативной переброски натовских войск к российским рубежам, — говорится в сообщении.

Ранее министр культуры Польши Ханна Врублевская заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией». В мае глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом. Помимо этого, Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями Военно-морского флота России в балтийских водах.

МИД Молдавии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию

До этого также появилась информация о том, что военно-воздушные силы стран Североатлантического альянса проводят учения Ramstein Flag 2025 («Рамштайн Флэг — 2025»), в рамках которых отрабатывается «сценарий нападения России на территорию альянса».