Стало известно о взрывах в Кривом Роге, Запорожье и Харькове

В Кривом Роге, Запорожье и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский "24 канал". На протяжении нескольких часов воздушная тревога действует в 10 областях Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской. Сегодня Вооруженные силы России нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области.

По данным Telegram-канала "Иди и смотри" прилеты были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова. Кроме того, российские военные атаковали Чугуев, Купянск и другие города региона. В публикации говорится, что в результате серии ударов были поражены объекты инфраструктуры и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Другие подробности налетов не приводятся. До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что в ночь на 14 июля на территории Украины произошли несколько взрывов. По его словам, их зафиксировали в Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, звуки взрывов раздались в городе Славянске на подконтрольной украинским властям территории Донецкой Народной Республики.