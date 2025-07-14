Армия РФ освободила Малиновку в Запорожской области и село Маяк в ДНР
Российская армия освободила населенные пункты Малиновка в Запорожской области и Маяк в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Как отметили в оборонном ведомстве, Малиновка была освобождена в результате наступательных действий группировки войск "Восток".
В свою очередь, село Маяк в ДНР освободили бойцы группировки войск "Центр".
Малиновка находится в Пологовском районе Запорожской области в примерно 15 километрах к западу от административной границы ДНР.
Поселок Маяк расположен на реке Казенный Торец к северу от Димитрова (Мирноград).