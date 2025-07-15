Гладков рассказал о новых ударах украинской армии по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать населенные пункты Белгородской области. О новых ударах рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал Настоящий Гладков

«В Белгородском районе в селе Ясные Зори дрон сдетонировал во дворе домовладения — повреждены окна в доме, забор и гараж. В селе Головино беспилотник атаковал частный дом — посечены стена и ограждение», — написал глава региона.

В селе Веселая Лопань беспилотник сдетонировал на парковке у коммерческого объекта — повреждены фасад здания и два автомобиля. В результате атаки коммерческого объекта в селе Разумное повреждены кузова двух машин. На участке автодороги Черемошное — Никольское FPV-дрон ударил по машине, добавил Гладков.

В селе Муром Шебекинского округа дрон ударил по предприятию — повреждена крыша. В селе Архангельское дрон сдетонировал во дворе дома — выбиты окна, повреждены крыша, фасад, а также летняя кухня.

В селе Маломихайловка дрон ВСУ прилетел в жилой дом — повреждено остекление. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона перебита линия электропередачи.

Информация о последствиях еще уточняется, добавил глава региона.