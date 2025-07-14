Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий раскритиковал статью американской газеты The New York Times (NYT), в которой говорится о массовых убийствах мирных жителей в Курской области во время украинского наступления.

Статья за авторством Нанны Хайтман получила заголовок «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию». Согласно утверждению автора, текст был написан на основе опыта Хайтман от посещения той части Курской области, которая находилась под контролем ВСУ. При этом, автора издания «временами» сопровождали бойцы чеченского подразделения спецназа «Ахмат». В своей работе Хайтман рассказывает о множественных разрушениях и убийствах гражданских лиц, а также передает свои разговоры с местными жителями.

По мнению Георгия Тихого, публикация этой статьи была «глупым решением» со стороны The New York Times, поскольку мнение Хайтман «вводит аудиторию в заблуждение».

«Это не сбалансированность и не "другая сторона истории". Это просто позволение российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение», — написал дипломат в соцсети X.

Кроме того, Тихий сделал ретвит сообщения бывшего украинского журналиста и медиасоветника вашингтонской НКО Razom for Ukraine Остапа Ярыша. В своем сообщении последний обвинил «Ахмат» в том, что подразделение «используется как инструмент российской пропаганды».