Российские военные атаковали Харьковскую область

Российские военнослужащие нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Прилеты были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова», — рассказал Telegram-каналу местный житель.

Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) России также атаковали Чугуев, Купянск и другие города региона.

Отмечается, что в результате были поражены объекты инфраструктуры и места расположения Вооруженных сил Украины. Сколько их было и где именно они располагались, не уточняется.

Появление главы Генштаба в зоне СВО на «Аллигаторе» сняли на видео

Ранее стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском. По мнению главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, при таких темпах наступления армия РФ в ближайшее время возьмет город.