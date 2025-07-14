Появление главы Генштаба в зоне СВО на «Аллигаторе» сняли на видео

Глава Генштаба (ГШ) генерал армии Валерий Герасимов прибыл в зону СВО и проинспектировал группировку войск «Центр». Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Появление Герасимова на передовых пунктах управления сняли на видео. Судя по опубликованным кадрам, глава ГШ перемещался в зоне СВО на боевом вертолете Ка-52 «Аллигатор». Генерал провел совещание с командирами соединений, однако содержание разговора военных осталось неизвестным — эта часть видео была опубликована без звука.

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«Начальник Генерального штаба отметил успехи общевойсковой армии в освобождении Донецкой народной республики», — говорится в публикации Минобороны.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал слухи о планах России по масштабному наступлению в зоне СВО.