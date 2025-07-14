Призывной возраст для офицеров в европейской стране хотят поднять до 70 лет

Призывной возраст для экс-офицеров вооруженных сил Швеции рекомендовано повысить с 47 до 70 лет. Соответствующее заключение представила правительственная комиссия, анализировавшая перспективы комплектования национальной армии, информирует SVT.

Подобная мера обусловлена запланированным на ближайшие годы значительным усилением обороноспособности страны.

Парламентские партии договорились о выделении трехсот миллиардов крон ($31,4 млрд) сверх увеличения ежегодного ассигнования.

Действующие нормы предусматривают возможность мобилизации лиц, прошедших службу или военное обучение, до достижения 47 лет. Те, у кого после последних сборов либо учений минуло более 10 лет, снимаются с учета. После установления этого правила тысячи экс-военнослужащих были выведены из списков резервистов.

Учитывая изменившиеся обстоятельства, комиссия предлагает отменить указанный порядок и установить для бывших офицеров призывной возраст до 70 лет. Речь идет о военных, состоявших на действительной службе либо в запасе минимум один год.

Ранее было утверждено решение об увеличении контингента призывников, проходящих базовую подготовку. Согласно последней директиве Министерства обороны, к 2030 году ее должны будут пройти не менее десяти тысяч человек ежегодно. Впоследствии это количество возрастет до 12 тысяч в год.