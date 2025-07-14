Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой ВС РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой «Центр», действующей на Красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что генерал заслушал доклады командиров соединений, командующего армией, других должностных лиц группировки «Центр» об обстановке и результатах выполнения задач в зоне ответственности.

В завершение своей работы Герасимов отметил успехи группировки в освобождении Донецкой народной республики, подвел промежуточные итоги с командованием «Центра», а также поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в ведомстве.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие специального назначения группы войск «Центр» продолжают активные боевые действия с украинскими вооруженными формированиями в районе Красноармейска (Покровск).

13 июля оборонное ведомство сообщило, что подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР.