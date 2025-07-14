Вступившего в ВСУ испанского наемника ликвидировали "на донецком фронте"

Испанский наемник, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован "на донецком фронте". Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, 42-летний Мигель Кармона прибыл на Украину в марте, чтобы добровольно примкнуть к ВСУ. Он был ликвидирован в июне 2025 года.

По информации издания, семья испанца требует репатриации его тела.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в боевых действиях на стороне ВСУ принимают участие около 9,9 тыс. иностранных наемников. По его словам, наибольшее число наемников прибывает из Грузии, Великобритании, США, других европейских стран и государств Латинской Америки. Глава СК отметил, что "в отношении 902 таких лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого" в военных преступлениях.