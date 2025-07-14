Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что Россия будет вправе атаковать производящий ракеты Taurus немецкий завод, если специалисты из Германии будут запускать их по регионам РФ. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Коротченко заявил, что работать с Taurus смогли бы только опытные специалисты, способные составить полётное задание с применением цифровых карт местности и задать необходимые высоты полета с учетом режима огибания рельефа местности. Эксперт подчеркнул, что такие специалисты «не готовятся ни за месяц, ни за два, ни за полгода, ни за год».

«<…> Если крылатые ракеты Taurus с территории Украины запускаются по целям в РФ, то это сделано кадровыми военнослужащими Бундесвера, которые просто с территории Украины наносят удар по нам, являясь при этом немецкими военнослужащими», - заявил эксперт.

По его словам, в таком случае речь бы шла об атаках немецких военных, выполняющих приказы военного руководства Германии. Из-за этого у российских военных была бы юридически обоснованная возможность для ответных действий, отметил Коротченко. Он добавил, что для удара по заводу-производителю Taurus могли бы использоваться российские ракетные комплексы «Орешник» в неядерном оснащении.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием. По его словам, ВСУ получили разрешение атаковать этим оружием военные объекты на территории России.

Позже Мерц уточнил, что такое решение было принято еще несколько месяцев назад. В Кремле заявили, что это идет вразрез со стремлениями к урегулированию.

Писториус: Германия не передаст Украине ракеты Taurus

Издание Politico рассказало, что Мерца раскритиковали в его собственной партии из-за неясных заявлений по поводу поставок Taurus. Как отмечало издание, слова Мерца о дальнобойных ударах ВСУ были интерпретированы как анонс поставок Taurus Киеву. Однако канцлер «пошел на попятную», заявив, что его комментарии касались «того, что происходило в течение нескольких месяцев».

Тринадцатого июля немецкий министр обороны Борис Писториус заявил Financial Times, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, так как промышленность страны не может обеспечить потребности немецкой армии.