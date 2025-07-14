Сожженные танки и БПЛА: что происходит в районе Красноармейска

Российская армия продолжает наступление на важный логистический узел Красноармейск (украинское название Покровск). Как работает отряд «Вега» 24-й бригады спецназначения, действующий на Красноармейском направлении, разбирались РИА Новости.

По словам оператора с позывным Соболь, один из самых результативных отрядов спецназа, на счету которого сотни пораженных целей, «кочует по франту».

«Перемещаемся для усиления туда, где активизируется наше наступление. Или же мешаем контратакам противника», - пояснил он.

В сутки несколько расчетов применяют 50-60 дронов на дистанции - до 50 километров, благодаря ранее полученному опыту, и ежедневно уничтожают как личный состав Вооруженных сил Украины, так и технику, срывая поставки и ротацию, отметил командир роты БПЛА «Веги» с позывным Птица.

По его словам, с осени 2023 по 2024 его бойцы поразили 40 танков, 47 бронированных машин типа «Кирпи» и MaxxPro, свыше ста огневых точек в блиндажах и домах, десять бронетранспортеров, больше двадцати БМП, а также минометов и единиц строительной спецтехники, и три сотни автомобилей, на которых осуществлял ротацию личный состав ВСУ.

«Список можно продолжать, сейчас показатели значительно выше. Результаты отметило начальство, пилотов представили к государственным наградам. Одного удостоили Золотой Звезды Героя, буквально на днях убыл на награждение. Он лично поразил два десятка танков, в том числе два «Леопарда», больше сотни колесной техники. Мы им очень гордимся», - отметил Птица.

Комроты обратил внимание на то, что оператора дронов его подразделения «дежурят в небе постоянно» и «инициатива за ними». При этом неоднократно сбивались украинские дроны, и практикуется и тактика парных вылетов, когда один оператор работает, а второй висит в воздухе и контролирует ситуацию, а затем добивает технику. Именно таким образом был уничтожен бронеавтомобиль «Козак», где в результате атаки российского БПЛА произошла детонация боеприпасов.

Неоднократно бойцам отряда «Вега» удавалось забрать пораженную ими технику. Именно так в расположении спецназовцев появилась боевая бронированная машина турецкого производства «Кирпи». Подбитую дроном бронированную машину «утащили внаглую из-под носа противника», который был всего в двух километрах от российских военных.

При этом пораженной бронированной техники на счету отряда все больше, в том числе и благодаря ударным БПЛА «Молния-2».

«Не раз срывали ротацию противника. Чаще всего попадается бронетранспортер М113, уничтожали и Stryker. Коррективы вносит только погода: при сильном ветре непросто, как и в туман. Самолет изначально нацелен на статичные объекты, но приноровился точно попадать и по движущимся. Надо все-таки подстраиваться под обстановку», - рассказал оператор с позывным Шкет.

Сейчас российским спецназовцам противостоят 425-й штурмовой полк «Скала» и «Птахи Мадьяра», пытаясь остановить продвижение ВС России в направлении Красноармейска. Однако российские операторы БПЛА перехватили инициативу в небе у противника и «надежно прикрывают штурмовые группы, которые наступают на стратегически важный Красноармейск», подчеркивает издание.

Ранее в Минобороны России сообщили об успешных операциях под Красноармейском и уничтожении итальянского БТР «Пума». Также в ведомстве отмечали, что в ходе наступления подразделения группировки «Центр» продолжают продвигаться вглубь обороны украинских войск.