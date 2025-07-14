В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях в районе села Малиновка в Запорожской области и ударе танка Т-72Б3М, оснащенного «Царь-мангалом». «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро понедельника, 14 июля.

Удар «Смерча»

ВС РФ нанесли удар реактивными системами залпового огня «Смерч» по укрепленным позициям ВСУ в районе села Зеленый Гай на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. В результате были ликвидированы до 20 солдат ВСУ и разрушены украинские фортификационные сооружения.

Удар Т-80

Экипаж российского танка Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на красноармейском направлении, заявили в Минобороны. Перед ударом операторы разведывательных беспилотников ВС РФ заметили большое скопление личного состава ВСУ в одном из заброшенных домов и передали координаты танкистам. Экипаж танка уничтожил цель 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

Удар Т-72 с «Царь-мангалом»

Экипаж танка Т-72Б3М гвардейского Люблинского танкового полка уничтожил замаскированные позиции и скопления живой силы ВСУ в лесистой местности, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена военными группировки войск «Запад».

Военные нанесли удары 125-миллиметровыми фугасными снарядами по целям на дистанции более пяти километров. Все цели были уничтожены. После этого танкисты выполнили противоогневой маневр и ушли от ответного огня ВСУ, быстро сменив огневую позицию.

По данным «Комсомольской правды», для противодействия беспилотникам поверх брони танка установили «Царь-мангал», который защищает танкистов от кумулятивных боеприпасов. Командир танка с позывным «Кощей» рассказал, что ВСУ боятся ближнего боя.

«У них много коптеров стало, ими и воюют, действуют с расстояния», - заключил военный.

Операция у Малиновки

В районе села Малиновка в Запорожской области были ликвидированы группы солдат ВСУ, перемещавшиеся ночью, сообщили в Минобороны. ВС РФ применили ударные FPV-дроны и квадрокоптеры для сбросов боеприпасов.

Российский артиллерист с позывным «Байкал» рассказал РИА Новости, что военные группировки «Восток» «взломали оборону» ВСУ в Малиновке. Он отметил, что цель была достигнута с помощью высокоточных боеприпасов «Краснополь-М2».

Артиллерист отметил, что ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на подходе к Малиновке, сковывавший действия российских штурмовиков. Дистанция до цели составляла более двадцати километров.

«Один выстрел и опорный пункт ВСУ в миг сдуло», - заключил военный

Ликвидация иностранного командира группы ВСУ

Командир разведгруппы ВС РФ с позывным «Изи» рассказал ТАСС, что в селе Карла Маркса на западе ДНР был ликвидирован один из иностранных командиров штурмовых групп ВСУ. Российский военный заявил, что это произошло в ближнем бою.