Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали формировать подразделения, полностью состоящие из женщин, и украинки все чаще попадают в плен. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее Министерство обороны Украины заявило о том, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин, более 5,5 тысяч из них на передовой. И это на 20% больше, чем в 2022 году. А в апреле стало известно, что Киев приступил к созданию подразделений, укомплектованных женщинами-операторами дронов из числа мобилизованных.

По словам Сергея Липового, женщин в рядах украинской армии становится все больше из-за проблем с набором на службу мужчин.

«То, что они начали набирать женщин, говорит о том, что мужского населения призывного возраста почти не осталось, и поэтому они теперь формируют женские подразделения», - пояснил он.

По его мнению, украинское командование готово бросить «в мясорубку всех подряд, женщин в том числе». И попадание в плен для украинок является лучшим выходом из этой ситуации, альтернативный же вариант – гибель.

«Женщины чаще попадают в плен. И лучший для них выход - сдаться в плен, нежели погибнуть непонятно за что», - подчеркнул генерал.

При этом попавшие в плен представительницы женских подразделений ВСУ, могут рассчитывать на два исхода событий - обмен или суд, уточнил генерал.

На Украине заявили о крахе мобилизации

«Они могут попасть в команду на обмен или отсидеть положенный срок, в зависимости от совершенного преступления», - заметил Сергей Липовой.

Напомним, что весной 2024 года на Украине был подписан закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует «выгодными контрактами» привлечь в вооруженные силы и 18-летних украинцев, чтобы «восполнить потери».

Молодым людям за заключение контракта с Минобороны Украины был обещан 1 миллион гривен (около 2 млн рублей). А на телевидении в рамках рекламной кампании появился ролик, что на эту сумму можно купить в Макдоналдсе 15 тысяч 625 чизбургеров при цене в 64 гривны за штуку.