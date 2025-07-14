В РФ заявили, европейские войска на Украине будут приравнены к оккупантам

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что европейский военный контингент будет приравнен к оккупационным войскам, если страны Запада решат отправить своих военных на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Рогов прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона — последний заявил, что для поддержания режима прекращения огня страны Европы могут отправить на Украину до 50 тысяч человек.

Рогова напомнил, что это не первое подобное заявление Макрона. По его словам, отправленные таким образом военные будут «обычными оккупантами», не имеющими ничего общего с миротворческой миссией. При этом, отправка западных войск на Украину, как считает Рогов, сделает страны Европы полноценными участниками конфликта с Россией.

«Это будут обычные оккупанты, которым Украина интересна как сырьевая база и плацдарм против России. <...> Сегодня оснований для введения миротворцев во Францию куда больше, чем на Украину. Именно Францию нужно спасать от Макрона и нарушения конституционных прав обычных французов», — рассказал он.

Ранее Макрон заявил, что после установления режима прекращения огня Франция и Великобритания планируют разместить на Украине до 50 тысяч своих военных. Он также призвал другие страны Европы присоединиться к этой инициативе.