В Германии высказались о поставках Patriot на Украину

Германия не сможет передать Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, так как у нее «осталось лишь шесть» таких комплексов. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет газета The Financial Times.

Также чиновник сообщил, что Берлин по-прежнему не намерен поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Решение немецких властей остается неизменным, несмотря на возобновление соответствующих просьб Украины.

13 июля президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине дополнительных вооружений, включая ракеты для комплексов Patriot. При этом американский лидер еще не решил, сколько боеприпасов будут поставлены на Украину. Он подчеркнул, что для Вашингтона все подобные манипуляции — это «просто бизнес».

Глава государства подчеркнул, что Вашингтон не будет платить за поставки оружия в зону конфликта. Ожидается, что это сделает Европейский союз. Данную инициативу хозяин Белого дома планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, встреча запланирована на 14 июля.