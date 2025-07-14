Североатлантический альянс использовал Украину для нападения на РФ, хотя Москва никогда не угрожала НАТО. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

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Эксперт обратил внимание, что РФ не является «империалистической силой» — у нее нет 700 военных баз по всему миру, и она не пытается навязывать другим свои порядки. Как сказал Джонсон, российская военная доктрина создана с целью защиты государства, а не нападения на США или европейские державы.

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В то же время экс-аналитик ЦРУ отметил, что западные страны почти сразу после распада Советского Союза начали вовлекать Украину в орбиту своих интересов. По его словам, будь на месте РФ любое другое государство, оно тоже восприняло бы происходящее как экзистенциальную угрозу.

«Украина с 1995 года де-факто член НАТО. <...> Она участвовала в учениях альянса и даже предоставляла ему базу на своей территории», — подчеркнул эксперт.

Джонсон добавил, что РФ обязательно положит конец этим провокациям.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о вступлении страны в НАТО.