Танкисты группировки "Восток" рассказали о "шустром" Т-80БВМ

Танкисты группировки "Восток" заявили о том, что российский танк Т-80БВМ "шустрее" западных. Он действует быстрее американского Abrams и немецкого Leopard.

Об этом ТАСС рассказал механик-водитель Т-80БВМ с позывным "Железяк". Он отметил, что танк Т-80БВМ хороший, отлично работает в бою прямой наводкой. Российские машины шустрее и быстрее стреляют. Танк достаточно надежно защищен.

Кроме того, у танка в отличие от иностранных машин приличная защита лобовой брони, боковая броня, динамическая защита дает большой плюс. У Т-80БВМ есть тепловизор, так что машина может действовать и ночью. Стоит на ней и газотурбинный двигатель, значительно уменьшая слышимость.

Командир танкового взвода с позывным "Унга" добавил, что танкисты всегда работают на опережение. Никаких жалоб на Т-80БВМ нет.

"РГ" уже писала о необычном Т-80БВМ с гигантским "мангалом" в зоне СВО. Он установлен на максимально допустимой высоте над крышей башни.