ВСУ произвели ночной налет на четыре российских региона

ВСУ атаковали четыре российских региона. О ночном налете беспилотников сообщает Минобороны в Telegram.

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Под ударом оказался Крым, а также Орловская, Брянская и Курская области.

Над ними было сбито десять дронов, более половины из них – шесть – перехватили над Орловской областью. Еще один беспилотник средства противовоздушной обороны нейтрализовали над акваторией Черного моря.

Атака ВСУ: какие регионы России оказались под ударом ночью 8 июля?

В предыдущую ночь украинские войска выпустили по российской территории почти 40 беспилотников. 26 из их числа были сбиты над Белгородской областью.