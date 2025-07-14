Axios: Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения Киеву

Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения для Киева, в который, возможно, войдет наступательное оружие, сообщает журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информированные источники. До этого Трамп отметил, что Штаты передадут Украине комплексы Patriot и различные единицы военной техники, расходы за которые будут полностью оплачены украинской стороной. "Ожидается, что в понедельник президент Трамп представит новый план по вооружению Украины, который может включать средства для наступательных операций... По словам двух источников, вероятно, в плане будут ракеты большой дальности," - отметил журналист, ссылаясь на неназванные источники. 14 июля Дональд Трамп намерен сделать важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России "маленький сюрприз". Что от выступления Трампа ждут в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале "Газеты.Ru".