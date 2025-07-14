Экипаж танка Т-72Б3М уничтожил замаскированные позиции ВСУ в ЛНР

Экипаж танка Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал замаскированные вражеские позиции и украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики. Разведке удалось вскрыть местонахождение противника в лесистой местности.

Получив точные координаты цели, танкисты выдвинулись на закрытую огневую позицию. В пути они применяли минный трал, чтобы обезопасить маршрут. Наведясь на цель, экипаж Т-72Б3М выстрелил 125-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанции более пяти километров. Все объекты были успешно уничтожены.

В работе им помогали операторы БПЛА танкового полка, которые корректировали стрельбу и контролировали точное попадание в цель. Работа воздушной разведки существенно помогла сэкономить боеприпасы российских бойцов.

Успешно поразив объекты ВСУ, танкисты применили противоогневой маневр и ушли от ответного удара, быстро сменив локацию.

Немногим ранее «Звезда» рассказывала, как танкисты на Т-80БВМ поразили укрепления ВСУ под Красноармейском. Они смогли уничтожить ключевые опорные пункты, дав возможность штурмовым группам продвинуться вперед и закрепиться вблизи этого города.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.