Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать списанные британские беспилотные корабельные мишени для ударов по территории России. Они могут помочь обмануть средства противовоздушной обороны (ПВО), рассказал в разговоре с РИА Новости боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат.
Он уточнил, что ПВО распознает такие мишени, как ложные цели.
ВСУ начали использовать в зоне СВО американские дробовики
«Но они (ВСУ) его компонуют и как боевую (машину). Они понимают, что ПВО у нас активная и ее нужно перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научились отслеживать ложные цели», — подчеркнул российский военнослужащий.