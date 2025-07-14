ВСУ начали использовать списанные британские корабельные мишени для ударов по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать списанные британские беспилотные корабельные мишени для ударов по территории России. Они могут помочь обмануть средства противовоздушной обороны (ПВО), рассказал в разговоре с РИА Новости боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат.

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Он уточнил, что ПВО распознает такие мишени, как ложные цели.

ВСУ начали использовать в зоне СВО американские дробовики