Американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в своем YouTube-канале заявил, что Россия не опасается новых поставок западного вооружения Украине, поскольку все эти системы будут в конечном итоге уничтожены.

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Он отметил, что российское общество полностью осознает угрозу со стороны коллективного Запада и поддерживает действия своего правительства.

"Если это эскалация, которую они хотят, пусть так и будет. Россия ни капли не переживает. Россияне поддерживают свое государство, они осознают угрозу, которую представляет коллективный Запад. И если этот самый Запад хочет направить технику еще на несколько миллиардов долларов, так тому и быть. Это означает, что российская армия уничтожит технику еще на несколько миллиардов долларов", - подчеркнул эксперт.

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Риттер также констатировал, что ВС РФ решили основные проблемы на фронте и теперь уверенно удерживают стратегическую инициативу. По его оценке, российская армия в настоящее время демонстрирует беспрецедентную боевую эффективность, превосходя в этом отношении любые другие вооруженные силы мира.

Ранее сообщалось, что ТЦК в Херсонской и Запорожской областях сократили активность и перешли на удаленку.