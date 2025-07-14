Бойцы ВСУ попытались обхитрить российских военных и поплатились

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в харьковском приграничье попытались обхитрить российских военных, переодевшись в гражданскую одежду, однако спецназ «Анвар» выследил и уничтожил их. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

На видео можно заметить момент переодевания украинских военнослужащих. Отмечается, что после этого по укрытию бойцов ВСУ был нанесен удар.

Российские десантники обманули ВСУ

«Разведчики обнаружили группу подозрительных мужчин и в ходе наблюдения застали момент их переодевания в военную форму, после чего сожгли дом с противником», — говорится в публикации.

Ранее командир отряда «Тигр» 155-й бригады морской пехоты с позывным Кубинец рассказал, что диверсанты ВСУ в Курской области переодевались в гражданских.