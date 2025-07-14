ВС России нанесли удар по авиаремонтному заводу в Николаеве

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по авиаремонтному заводу «НАРП», расположенному в городе Николаев на Украине. Такие данные передал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

© Лента.ру

«Прилетело в НАРП (Николаевский авиаремонтный завод)», — заявил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что город Николаев на юге Украины частично остался без света после взрывов. Перед этим в населенном пункте зафиксировали прилет, после которого появился столб черного дыма.

Названа цель ударов российской армии во Львове

Ранее в Минобороны РФ сообщили об атаке на промышленные предприятия, на которых собирали беспилотники, FPV-дроны и другие роботизированные мобильные комплексы, различную аппаратуру военного назначения в Киеве, а также инфраструктуру военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода на территории Украины.