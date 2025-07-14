На украинской границе приняли новые меры против уклонистов

На украинской границе приняли новые меры против мужчин, пытающихся покинуть страну и тем самым уклониться от мобилизации. Один из местных водителей показал на видео, что на западных границах страны на обочинах дорог растянули колючую проволоку, кадры публикует издание «Страна» в Telegram-канале.

© Виктор Антонюк / РИА Новости

На каждом столбе установили камеры видеонаблюдения, вокруг летают вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), «чтобы ни один украинец из этого рабства, из этого беспредела не сбежал», уточнил автор видео.

Украинцы назвали причины нежелания мобилизации в ВСУ

Ранее стало известно, что на Украине начали массово блокировать счета уклонистов. Вслучае неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации граждане могут лишиться денег и жилья.