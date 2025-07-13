Макрон: оборонные расходы Франции в 2027 году составят €64 млрд

Власти Франции намерены ускорить наращивание расходов на оборону, в 2027 году они составят €64 млрд. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон в обращении к военным страны.

«Хотя мы планировали удвоить военный бюджет к 2030 году, мы сделаем это уже к 2027 году... Оборонный бюджет за десять лет удвоится и составит €64 млрд», — цитирует его ТАСС.

Ранее Макрон заявил, что «коалиция желающих» будет патрулировать небо над Украиной.