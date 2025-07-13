Пушилин: ВС России продолжают охват Красноармейска

Подразделения Вооружённых сил России продолжают охват Красноармейска, а также улучшают позиции на Константиновском и Великоновосёловском направлениях в Донецкой Народной Республике.

Соответствующей информацией поделился в своём Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что ВСУ пытаются контратаковать, но российская армия уверенно продвигается вперёд.

Ранее председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска открыли путь к границе ДНР с Днепропетровской областью.