Ключевым фактором конфликта на Украине стали FPV-дроны. Они нивелировали возможности пехоты и техники, изменив ход классических боестолкновений. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Авторы Ян Ловетт и Даниэль Кисс пишут, что в 2022 году коммерческие и самодельные дроны применялись только для разведки. Теперь беспилотные машины «доминируют на поле боя».

«В битве за Украину линия фронта все чаще приходит в застой. Причиной этого — стремительные инновации в технологиях БПЛА», — отмечают они.

Авторы пишут, что из-за массового применения FPV-дронов на передовой больше не наблюдается серьезных прорывов.

Передвижение пехоты и техники в зоне 20 км от передовой стало смертельно опасным. Дроны контролируют любое движение с воздуха и наносят удар. Причем стоимость дронов небольшая, что позволяет атаковать даже одного солдата.

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В конце июня военный эксперт Владимир Попов заявил, что российская армия, несмотря на кажущееся затишье на фронте, активно готовится к генеральному сражению.