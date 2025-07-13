Рогов: ВС России открыли путь к границе ДНР с Днепропетровской областью

Российские войска заняли село Новохатское в ДНР, продвинувшись к новому участку границы с Днепропетровской областью, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши ребята... заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатское, открыв себе тем самым путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России освободили населённые пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР.