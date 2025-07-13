Президент ФРГ выступил за возвращение в стране воинской повинности

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за возвращение в стране воинской повинности.

"Я являюсь сторонником всеобщей воинской повинности, поскольку считаю, что с учетом меняющейся ситуации в области безопасности в Европе, с учетом того, что идет война, и с учетом выводов, которые мы из нее сделали, чтобы лучше защитить себя требуется кадровое оснащение Бундесвера (ВС ФРГ - прим. ТАСС)", - заявил Штайнмайер в интервью телеканалу ZDF.

Этого, по его словам, можно добиться только за счет привлечения большего количества молодых людей на военную службу.

Для этого, как считает президент, необходимо повысить ее привлекательность. Штайнмайер сомневается, что необходимое увеличение численности ВС можно осуществить на добровольной основе. "Никто, особенно министр обороны, не может быть уверен, что этого будет достаточно", - пояснил он.

"Вот почему нам нужно обсудить вопрос о призыве сейчас, даже если мы не сможем ввести его в одночасье, потому что после отмены призыва в 2011 году казармы были закрыты, а весь персонал, проводивший обучение до этого момента, больше недоступен", - подчеркнул президент Германии.

"Нам нужны эти дискуссии сейчас, желательно с положительным результатом, чтобы, если добровольцев не будет достаточно, мы, вероятно, вернулись к другой форме призыва, отличной от той, которую мы отменили ранее", - добавил Штайнмайер. Он заявил, что Германия должна сделать собственные выводы из происходящего на Украине. "Мы не сталкиваемся с угрозой войны в Европе; в Европе идет настоящая война", - утверждал президент ФРГ.

В коалиционном договоре блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии нет фразы "воинская повинность". Там лишь сказано о стремлении создать "новую привлекательную форму службы в вооруженных силах, которая сначала будет основываться на добровольном подходе". В ФРГ с новой силой разгорелась дискуссия о необходимости возвращения к воинской обязанности после того, как стало известно, что в соответствии с новыми требованиями НАТО численность Бундесвера должна быть увеличена на 50-60 тыс. военнослужащих.

На сегодняшний день численность немецких военных составляет около 181 тыс. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.