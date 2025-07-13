Российский танк Т-72Б3 с антидроновыми "дредами" сняли на фото
В Сети появилась фотография российского танка Т-72Б3 с антидроновыми "дредами". Кадр опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель".
На фото видна бронированная самоходная машина на гусеничном ходу. На ее башне натянуты металлические тросы. Похожие канаты находятся также внизу боевой машины.
Можно также увидеть, что по бокам к танку приварены массивные металлические щиты.
Напомним, модификация Т-72Б3 разработана в качестве массовой и экономичной альтернативы основному танку Т-90А.
Представляет собой сравнительно простую и эффективную модернизацию танка Т-72Б, с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А или превосходящих.