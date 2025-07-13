Российский танк Т-72Б3 с антидроновыми "дредами" сняли на фото

В Сети появилась фотография российского танка Т-72Б3 с антидроновыми "дредами". Кадр опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель".

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На фото видна бронированная самоходная машина на гусеничном ходу. На ее башне натянуты металлические тросы. Похожие канаты находятся также внизу боевой машины.

Можно также увидеть, что по бокам к танку приварены массивные металлические щиты.

Напомним, модификация Т-72Б3 разработана в качестве массовой и экономичной альтернативы основному танку Т-90А.

Представляет собой сравнительно простую и эффективную модернизацию танка Т-72Б, с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А или превосходящих.