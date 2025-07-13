Российские военные сдерживают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на волчанском направлении, не давая противнику продвигаться в сторону Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

»[На волчанском направлении] мы сдерживаем контрнаступление украинских вооруженных формирований, подразделений на юг», — сказал он.

По его словам, при отступлении противник атакует подконтрольные России населенные пункты Харьковской области. Так, с начала года от ударов ВСУ пострадали около 40 мирных жителей, отметил Ганчев.

На днях он сообщил, что после освобождения Соболевки российским военным остается пройти несколько километров до Купянска Харьковской области. Отмечалось, что на данном участке фронта ситуация для украинских военных складывается критическая.

6 июля военный эксперт Андрей Марочко сказал, что подразделения ВС РФ, начав бои на новом участке фронта на стыке Белгородской и Харьковской областей, отодвинули украинскую армию на некоторых участках фронта до двух километров для формирования буферной зоны. Марочко добавил, что в настоящее время идет дальнейшее продвижение в западном направлении фронта российскими войсками.