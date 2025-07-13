Агент СБУ убедила мужа сдать его брата российским войскам

Силовики разоблачили родственника военнопленного из 143-й бригады ВСУ Сергея Медведченко, передававшего ложные координаты украинских войск для ударов. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, жена брата оказалась агентом Службы безопасности Украины (СБУ).

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Как сообщал ТАСС, брат украинского военнопленного из Днепропетровской области Евгений Ефименко обратился в бот обратной связи к российским силовикам с просьбой сохранить жизнь родственнику, передав координаты его пункта управления БПЛА в Харьковской области.

"Сообщив нам точные координаты пункта управления БПЛА украинской армии, житель города Самар Днепропетровской области предложил передать и координаты военных объектов. Однако все координаты, которые он скидывал, никак не были связаны с ВСУ или являлись многоквартирными домами, где после ракетного удара могли погибнуть десятки гражданских. Мы заподозрили неладное и узнали, что сестра [пленного] Ефименко Алена давно завербована СБУ, а сам брат военнопленного признал, что именно по ее наводке сдал координаты позиций расчета БПЛА, по всей видимости, чтобы втереться к нам в доверие", - сказал собеседник.

Затем брат пленного передавал координаты гражданских объектов для нанесения ракетного удара "именно по требованию кураторов своей жены", отметил собеседник агентства.

"Схема быстро была разоблачена", - добавил он.

Ранее Медведченко рассказал, что другой его брат пошел добровольцем служить в Вооруженные силы РФ, несмотря на большое число родственников на Украине. Сам Медведченко, сдавшийся бойцам "Севера", был оператором БПЛА.