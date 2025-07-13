Пилот: самолет Ан-124-100 может перевозить любое оружие

Транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» может перевозить любые танки, системы противоракетной обороны Patriot и другие виды вооружения. Об этом газете «Взгляд» сообщил пилот первого класса Андрей Красноперов.

«Самолет Ан-124-100 «Руслан» – специфический, это один из самых крупных транспортных самолетов в мире. <...> На нем можно перевозить любые вооружения, которые Украина получает от Европы, в том числе крылатые ракеты и прочие боеприпасы», — сказал пилот.

Красноперов добавил, что Украина может использовать данный самолет именно для поставок оружия. При этом, по его словам, Ан-124-100 вылетел в Германию для прохождения технического обслуживания.

11 июля в небе над Киевом пролетел самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов». Это произошло впервые с начала спецоперации. Полеты гражданских лайнеров запрещены в связи с боевыми действиями.

12 июля издание TWZ сообщило, что самолет мог быть эвакуирован с Украины и направлен в Лейпциг, где располагается представительство компании «Антонов».