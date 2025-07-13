Предсказан скорый уход ВСУ из Купянска

Из-за угрозы окружения ВСУ планируют покинуть город Купянск в Харьковской области. Так считает военный аналитик Геннадий Алехин, передает «Аиф».

Алехин проанализировал ситуацию, опираясь на данные своих источников. Он считает, что сейчас враг готовится к отступлению, поскольку существует реальная угроза окружения группировки ВСУ в Купянске.

«По последним сведениям, противник сворачивает свои командно-наблюдательные пункты в самом Купянске и выдвигается за Купянск, в район лесополосы и учебного аэродрома», — сказал аналитик.

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По его словам, ВСУ будут пытаться выстраивать новую линию обороны за Купянском.

Полковник Алехин отметил, что группировка «Запад» берет в окружение Купянск и движется из Двуречной в район Великого Бурлука. В итоге формирования ВСУ в Харьковской области будут рассечены, каждая часть будет уничтожаться отдельными ударами, спланированными Генштабом ВС РФ.