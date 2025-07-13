Военэксперт заявил, что это лето может стать решающим для армии России

Российские военные могут освободить ДНР в конце августа, либо ранней осенью, рассказал News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

В воскресенье, 13 июля, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные взяли под контроль села Карла Маркса и Николаевка в ДНР. В операции принимали участие группировки войск «Восток» и «Центр».

«Я думаю, поживем — увидим. На мой взгляд, это будет во многом решающее лето и, скорее всего, ранняя осень. Мы подходим к агломерации Покровская и агломерации Славянск — Краматорск», — отметил Дандыкин.

По его словам, взятие под контроль очередных двух сел в ДНР имеет большое значение. Он добавил, что сейчас российская армия формирует окружение вокруг Константиновки и все быстрее приближается к решению задач на этом направлении.

«Сейчас идут бои на юге ДНР, и там больше всего освобождается населенных пунктов. Все близится к тому, чтобы юг Донецкой Народной Республики был освобожден», — пояснил аналитик.

Каждый взятый под контроль населенный пункт — это шажок вперед, констатировал аналитик.