Армия России выбила солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Грушевское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Грушевское», — сказал политик в интервью российскому информационному агентству.

Уточняется, что Грушевское расположено на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины. В том же районе уже были освобождены населенные пункты Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное.

Ранее сообщалось, что ВСУ фактически потеряли контроль над селом Каменское в Запорожской области. 11 июля военный блогер Борис Рожин заявил, что присутствие украинских солдат сохранялось только у северных окраин населенного пункта.