В России предсказали масштабную атаку дронов на Украину

В ночь с 13 на 14 июля атака российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украину будет более масштабной. Об этом в своем Telegram-канале Сергей Марков.

Он отметил, что в ночь с 12 на 13 июля ударов с применением БПЛА по военным объектам Украины не было впервые за два месяца.

«Причина видимо — мощный грозовой фронт, который сделал сложным управление дронами этой ночью», — написал Марков.

Раскрыта одна из целей операторов FPV-дронов в зоне СВО

Исходя из этого политолог предсказал, что в ночь с воскресенья на понедельник Россия нанесет по Украине более мощный удар дронами.

10 июля Марков заявил, что нанесенный Вооруженными силами (ВС) России рекордный удар по Киеву мог являться вызовом, который Москва бросила Западу. Политолог отметил, что атака сотнями беспилотников была проведена накануне совещания глав стран Европы по военной помощи Украине.